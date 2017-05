Grande incêndio em montanha mobiliza a guarda nacional no Japão

Pouco antes do meio-dia de segunda-feira (8), houve um incêndio na floresta da montanha de Heita, em Kamaishi (Iwate). Segundo a província, até o fim do dia pelo menos 100 hectares foram queimados e o fogo está se espalhando.

Como houve dificuldades nas atividades de combate a incêndios devido à falta de estradas na montanha, a cidade de Kamaishi emitiu ordem de evacuação para 136 famílias (348 pessoas) residentes nos bairros de Sasu e Ozaki Shirahama.

No mesmo dia, a província de Iwate pediu o envio de tropas das Forças Armadas do Japão (Jieitai). Até o pôr-do-sol, 3 helicópteros da Jieitai e da província foram enviados para combater o fogo. Entretanto, as operações foram cessadas no fim da tarde.

Por volta das 5h00 da manhã de terça-feira (9), os helicópteros de grande porte da Jieitai recomeçaram as atividades de combate a incêndios. Depois disso, um total de 12 helicópteros de prevenção de desastres das províncias de Iwate, Aomori e Akita se juntaram às forças de autodefesa. Fora isso, o corpo de bombeiros enviou tropas em navios pesqueiros para se juntar às atividades de combate a incêndios.

O local era uma floresta de montanha que se estende em uma península afastada a 6km sudeste do centro de Kamaishi. Na segunda-feira, foram registrados ventos de até 93km/h em alguns momentos.

Bombeiros iniciaram preparativos durante à noite

O corpo de bombeiros estabeleceu uma sede de comando local no porto de pesca de Ozaki Shirahama. Durante toda a noite, os bombeiros realizaram a vigilância do fogo e verificaram a segurança do local. Na manhã de terça-feira, os bombeiros organizaram os equipamentos em um navio pesqueiro e foram participar das atividades de combate a incêndios.

O prefeito local e membro do corpo de bombeiros Sadao Sasaki comentou: “Estou muito frustrado por não poder fazer nada contra o fogo que está se aproximando das vilas. Estou muito preocupado também com os importantes santuários da região. Espero que o fogo seja controlado o mais rápido possível”.

