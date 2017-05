Governo alerta para grande número de incêndios no Japão

Na região de Tohoku, 3 casos de incêndios naturais ocorreram apenas na última segunda-feira (8). Destes, o mais grave foi na província de Iwate, que está realizando as atividades de combate a incêndio há dois dias. Contudo, muitos casos de incêndios dentro de residências também ocorreram, e alguns foram fatais.

Três casos de incêndios em florestas de montanhas em Tohoku

Iwate

Antes do meio-dia de segunda-feira (8), houve um incêndio na floresta de montanha de Heita, na cidade de Kamaishi. Segundo a província, até a manhã do dia seguinte (9), cerca de 400 hectares foram queimados e as atividades de combate ao fogo estão ocorrendo até agora, pelo segundo dia consecutivo.

No dia do incêndio, a província solicitou o envio de tropas especializadas das Forças Armadas do Japão (Jieitai). Contudo, como os ventos estão fortes, o fogo se espalhou por uma grande área. As atividades nesses dia foram cessadas no início da noite. A ordem de evacuação emitida para 348 pessoas ainda não foi retirada. Veja mais.

Miyagi

Por outro lado, o incêndio florestal ocorrido em Tsukidate, na cidade de Kurihara, foi controlado por volta das 20h10 de segunda-feira (8), oito horas após a ocorrência. Segundo a sede de prevenção a desastres da cidade, 11 casas foram queimadas. A cidade retirou a ordem de evacuação emitida para 117 famílias (392 pessoas) às 7h00 de terça-feira (9).

A Polícia de Miyagi encontrou restos de fogueira que podem ser a causa do incêndio e continua com as investigações.

Fukushima

No bairro de Aizubange, pouco antes do meio-dia de segunda-feira (8), houve um incêndio que queimou completamente 5 casas. Apenas às 9h10 de terça-feira (9) o fogo foi extinguido por helicópteros 5 horas após terem recomeçado as atividades de combate a incêndios.

Segundo o bairro, além das 5 casas que foram queimadas, cerca de 10 hectares da floresta de montanha próxima ao local foram queimadas. Não se sabe a causa do incêndio, mas os bombeiros informaram que o fogo começou em uma das casas queimadas.

Vários casos de incêndios causados por pessoas

Incêndio em apartamento de Fukuoka deixa 6 mortos

Por volta das 23h20 da noite de domingo (7), ocorreu um incêndio no apartamento “Nakamura So (中村荘)”, em Kokurakita, na cidade de Kita Kyushu. O apartamento de madeira de 2 andares ficou totalmente queimado, e os restos mortais de 6 pessoas fora encontrados.

De acordo com a empresa gestora do apartamento, alguns trabalhadores e pessoas inscritas no Seikatsu Hogo podiam alugar apartamentos por uma diária de ¥900.

A polícia continua as investigações e está verificando a identidade das pessoas que morreram.

3 casos de incêndio em apenas 30 minutos em Kanagawa

Por volta das 17h00 de segunda-feira (8), grama seca na propriedade de uma empresa da cidade de Hiratsuka estava pegando fogo. Quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo já estava extinguido e não houve feridos.

Segundo a polícia, aproximadamente 30 minutos antes, 2 casos de incêndios em um supermercado e em um apartamento da mesma cidade foram notificados. As circunstâncias eram idênticas.

A polícia continua com as investigações.

