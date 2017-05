Girinos são encontrados em piscina de escola de ensino fundamental

Segundo a Escola de Ensino Fundamental de Nagoya de Karatsu (Saga), funcionários encontraram uma grande quantidade de girinos quando foram trocar a água da piscina na manhã de quinta-feira (25).

De acordo com o Ministério do Meio-Ambiente, esses girinos eram anfíbios da espécie Hynobius nebulosus, que está na lista vermelha de animais em extinção do ministério.

Os girinos encontrados na escola tinham cerca de 3 a 5 centímetros de comprimento. As próprias crianças da escola capturaram os girinos como uma atividade recreativa.

Akihito Kita, funcionário do Museu de Ciências e Espaço de Saga e especialista na espécie de girinos, explica que “a piscina da escola possui um ambiente adequado para a desova, e esses girinos vieram de ovos colocados até a primavera deste ano.”

A escola pretende cuidar desses girinos por duas semanas e soltá-los no pântano perto da escola após estudar seu habitat. As crianças da escola ficaram felizes por poderem ver de perto uma espécie raríssima de anfíbios.

Fonte: NHK News