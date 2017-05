Exposição de “pinturas que causam medo” em Hyogo e Tóquio

A exposição de “pinturas que causam medo” ocorrerá no Museu de Artes da Província de Hyogo e no Museu Real de Ueno.

O tema da exposição é “medo”. Nessa exposição, serão exibidas aproximadamente 80 gravuras e pinturas ocidentais que descrevem o medo através de paisagens escondidas e elementos visuais. A exposição tem como objetivo fazer o visitante procurar o porquê destas pinturas causarem medo e fazê-lo observar essas pinturas com novos olhares.

Exposição baseada no livro “Pinturas medonhas” (Kowai E)

Esta exibição celebra os 10 anos da publicação dos livros da série “Kowai E” (desenhos medonhos, em tradução livre) da escritora e historiadora da cultura ocidental Kyoko Nakano. As pinturas “A Execução de Joana Grey”, de Paul Delaroche, e “Odisseu e as Sereias”, de Herbert James Draper, e outras serão representadas de uma forma dinâmica.

Para as pessoas interessadas, essa matéria explicará o motivo dessas gravuras causarem medo, segundo Kyoko Nakano. Aproveite para expandir seu conhecimento!

“A Execução de Joana Grey”, de Paul Delaroche

Este quadro é a principal pintura desta exposição. Com 2.5m x 3m, “A Execução de Joana Grey” é a obra-prima dentre todas as obras-primas de Paul Delaroche e mostra toda a sensibilidade e talento do artista. Os historiadores acreditavam que esta gravura foi perdida no grande dilúvio do Rio Tâmisa, mas foi recuperada milagrosamente em 1973. Após ter sido apresentada abertamente em 1975, a pintura foi um dos principais trabalhos da Galeria Nacional de Londres por um breve momento.

Esta pintura representa a triste história de Joana Grey, a “rainha de 9 dias”. Bisneta de Henry VII através de sua filha Maria Tudor, Joana Grey foi diretamente envolvida em conflitos políticos antes de ter nascido, teve que vestir a coroa da Inglaterra mesmo sem querer e morrer aos 16 anos. A imagem mostra o momento da execução de Joana Grey, que procura pelo apoio para o pescoço com suas mãos. Com a ajuda do padre, Joana teria deitado seu corpo e recebido um golpe do gigante martelo do executor. A palha embaixo do apoio serve para absorver o sangue abundante e tenta mostrar o pescoço de Joana rolando pelo local.

“Odisseu e as Sereias”, de Herbert James Draper

Draper representa as bruxas sereias, animais mitológicos com corpo metade humano, metade peixe, ou metade humano, metade pássaro (lembrando que as sereias originalmente representavam criaturas com o corpo de um pássaro e a delicadeza de uma mulher), tentando afundar o barco do herói mitológico Odisseu e hipnotizar os tripulantes com suas belas vozes. O quadro representa o herói Odisseu (ou Ulisses), que está amarrado no mastro, hipnotizado pelo canto das sereias já que era o único que não havia tapado seus ouvidos com cera de abelha.

As sereias desenhadas por Draper são as jovens bonitas idealizadas pelos ingleses na época. Por mais que a parte inferior do corpo sejam iguais a de peixes quando estão embaixo da água, Draper representa suas pernas se formando para tentarem subir nos navios e persuadirem os tripulantes.

“Beer Street e Gin Lane”, de William Hogarth

Londres, metade do século 18. Com a queda do preço da matéria-prima do gin, que poderia ser adquirido por preços baratos e sem impostos, e o aumento dos preços do leite, chá e cerveja, só restava para os moradores de bairros pobres beberem a bebida alcoólica. Em um momento da história, mesmo as crianças bebiam gin e os bairros pobres viraram um local de cenas infernais e desumanas.

Na pintura, foi representada a “Cidade da Cerveja” ao fundo, contudo, em contraste com a tragédia do “Beco de Gin”, Hogarth representa a ostentação dos comerciantes e artesão ao beberem cerveja. Hogarth pode ter desenhado esta gravura numa tentativa de alertar os cidadãos.

Informações da exposição

Hyogo

Local: Museu de Artes da Província de Hyogo (Hyogo Kenritsu Bijutsukan)

Endereço: 〒651-0073 Hyōgo-ken, Kōbe-shi, Chūō-ku, Wakinohamakaigandōri, 1 Chome−1−1

Período: 22 de julho de 2017 (sábado) ~ 18 de setembro de 2017 (segunda-feira) *Não haverá exposição nas segundas-feiras, exceto no último dia

Horário: 10h00 ~ 18h00 (o museu irá fechar às 20h00 as sextas-feiras e aos sábados)

*A última entrada permitida será a 30min do final do horário da exposição

Preço: Adultos – ¥1.400 (¥1.200) Estudantes de Faculdade ¥1.000 (¥800) Idosos (mais de 70 anos) – ¥700 (¥600)

*Estudantes abaixo do ensino médio não pagam a entrada

*Os preços entre parênteses são para grupos de mais de 20 pessoas e para bilhetes pré-reservados

Informações de contato: Hyogo Kenritsu Bijutsukan – 078-262-0901

Tóquio

Local: Museu Real de Ueno (Ueno no Mori Bijutsukan)

Endereço: 〒110-0007 Tōkyō-to, Taitō-ku, Uenokōen, 1−2

Período: 7 de outubro de 2017 (sábado) ~ 17 de dezembro de 2017 (domingo) *Não haverá dia de descanso durante esse período

Horário: 10h00 ~ 17h00 (o museu irá fechar às 20h00 as sextas-feiras e aos sábados)

*A última entrada permitida será a 30min do final do horário da exposição

Preço: Adultos – ¥1.600 (¥1.400) Estudantes de Faculdade ¥1.200 (¥1.000) Estudantes do Chuugako e Shougakko – ¥600 (¥500)

*Estudantes abaixo do ensino médio não pagam entrada

*Os preços entre parênteses são para grupos de mais de 20 pessoas e para bilhetes pré-reservados

Informações de contato: Ueno no Mori Bijutsukan – 03-3833-4191

