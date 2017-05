Explosão em show de Ariana Grande deixa pelo menos 19 mortos

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE — ♡♡ (@hannawwh) 22 de maio de 2017

Segundo a mídia inglesa BBC, por volta das 23h00 do dia 22 (7h00 da manhã do dia 23, no horário japonês), a polícia recebeu uma ligação que informava sobre uma suposta explosão que aconteceu na Manchester Arena, na Inglaterra. A polícia local não informou o motivo da explosão, mas explicou que a situação se tornou caótica e houve muitos mortos. No momento do incidente, estava ocorrendo um show da cantora Ariana Grande no local.

Atualmente, o serviço britânico de trens bloqueou a entrada da Estação de Manchester Victoria, que fica próxima à arena. O serviço de emergência também está impedindo que os cidadãos se aproximem do local.

Segundo imagens transmitidas pela BBC, muitas ambulâncias e veículos da polícia foram até a arena. De acordo com imagens publicadas no Twitter por uma espectadora do concerto, os espectadores estavam fugindo do local enquanto gritavam de desespero após terem ouvido a explosão. Pessoas que estavam presentes no local no momento do estrondo relataram que ouviram duas explosões.

A polícia local informou no Twitter sobre o caso. “Houve relatos sobre explosões na Manchester Arena, e atualmente estamos investigando. Foram confirmadas muitas pessoas mortas e feridas. Iremos reportar mais informações sobre o caso o mais rápido que pudermos.”, informava a nota policial.

Informações recentes confirmam 19 mortos

Segundo a polícia local, foram confirmados 19 mortos e 50 feridos, pelo menos. A polícia considera o caso como um “atentado terrorista, até que se prove o contrário”.

Instantes após a explosão, as pessoas que estavam no show começaram a evacuação imediatamente. A situação logo se tornou caótica e, não apenas a arena, mas também os arredores enfrentaram uma situação alarmante.

Segundo a mídia Telegraph, dois oficiais da polícia relataram que possivelmente a explosão foi causada por um atentado terrorista de um suicida “kamikaze”, reforçando a suspeita de terrorismo.

Manchester Arena

A Manchester Arena é uma arena polivalente localizada em Manchester, na Inglaterra, localizada na frente da Estação Manchester Victoria e está a poucos metros da Catedral de Manchester, um famoso ponto turístico.

Segundo a homepage da arena, o ginásio para shows e eventos tem capacidade para 21.000 pessoas. Entre as 19h30 e 22h30, estava ocorrendo um show da cantora Ariana Grande no local.

Fonte: NHK News