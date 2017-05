Esquadrão anti-bombas investiga possíveis granadas em estação de trem

Por volta das 7h30 da manhã de quinta-feira (25), um passageiro reportou para a Estação Higashi Han’no da JR, na cidade de Han’no (Saitama), que encontrou dois objetos parecidos com granadas em arbustos das estação.

Os responsáveis logo ligaram para a polícia, que enviou o esquadrão anti-bombas para o local.

A polícia também solicitou auxílio para as Forças de Autodefesa do Japão para a confirmação do objeto suspeito. Segundo a polícia, os objetos suspeitos possuem aproximadamente 30cm de comprimento e têm formato cilíndrico.

A polícia evacuou os passageiros e bloqueou o acesso à estação e áreas próximas.

Devido a isso, a operação de trechos das linhas JR Hachikosen, Chichibu e Seibu Ikebukuro foi paralisada temporariamente.

Fonte: ANN News