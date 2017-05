Escassez de batatas chips no Japão está chegando ao ponto crítico

A falta de batatas chips no Japão está se transformando rapidamente em uma crise, com consumidores correndo para comprar as poucas unidades que sobraram nos supermercados e estocá-las, enquanto fabricantes enfrentam dificuldades para encontrar fornecedores, de acordo com a reportagem do Nikkei.

Os escassos estoques das fabricantes de salgadinhos são a causa imediata da crise após uma fraca colheita de batatas cultivadas no outono na província de Hokkaido. As batatas cultivadas na primavera não deverão chegar até o final de maio.

Para produzir as batatas chips é necessário um tipo diferente das variedades regulares e retém a cor quando cozida.

Para muitos no Japão há um certo senso de déjà vu

Em 2014 e 2015, o país foi afetado pela falta de outro item alimentício básico, a manteiga, devido à queda na produção de leite, também em Hokkaido. A escassez se intensificou enquanto confeitarias aumentaram a produção com a proximidade do Natal, deixando muito pouco disponível para os consumidores.

Ambas as crises deixaram as políticas comerciais do país em destaque. O mercado de produtos agrícolas do Japão é relativamente fechado para muitos itens, incluindo manteiga e batatas.

As duas maiores fabricantes de batatas chips no Japão, a Calbee e a Koike-ya, interromperam as vendas de muitas variedades no início de abril e dizem que não sabem quando poderão retomá-las.

Dificuldade em importar batata fresca sob o exigente sistema de quarentena do Japão

As fabricantes de salgadinhos importam batatas, mas o problema é a dificuldade de importar o tubérculo fresco sob o exigente sistema de quarentena do Japão. O governo discute que a sujeira nas batatas frescas pode carregar pragas e representar um risco para as fazendas no país.

As importações de batatas frescas só tiveram início em 2006, sob pressão dos Estados Unidos, um grande exportador do tubérculo.

A escassez não é somente de batatas. Em uma fábrica da Calbee em Hiroshima, onde o tipo chips é feito com batatas americanas, não há um número suficiente de funcionários para manter a produção em andamento no nível exigido para atender a demanda.

Em Hokkaido, poucos agricultores querem cultivar batata, visto que o cuidado precisa ser 7 vezes maior em comparação ao trigo. Cultivar batatas também é um processo intenso que muitos agricultores na província evitam.

Fonte e imagem: Nikkei