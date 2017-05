Empresa faz recall de garrafas de água mineral da marca Volvic no Japão

Devido à possibilidade de haver fragmentos de plástico dentro das garrafas, cerca de 3,7 milhões de unidades da marca de água mineral Volvic estão sendo recolhidas no Japão.

A distribuidora local Kirin Beverage recebeu 2 queixas de consumidores dizendo que encontraram pedaços de plástico preto nos produtos que compraram.

Uma investigação na fábrica da Volvic na França revelou que partes de plástico de uma envasadora estavam quebradas e fragmentos do material podem ter ido parar dentro das garrafas.

O recall voluntário se aplica a garrafas PET de 500ml da Volvic com data de validade até outubro de 2019. A água afetada foi distribuída em grande parte do Japão, com exceção de Kyushu e Okinawa.

A Kirin pediu desculpas pelo ocorrido e ressaltou que os fragmentos não afetam a qualidade da água. No entanto, decidiu seguir com o recall porque os fragmentos de plástico podem causar ferimentos orais.

A Volvic, uma das marcas mais vendidas no Japão, pertence ao grupo francês Danone. A Kirin e a Danone formaram um empreendimento conjunto em 2002, especificamente para comercializar a Volvic no Japão.

Fonte: Mainichi Imagem: JNN