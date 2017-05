Coreia do Norte anuncia que lançamento do míssil neste domingo foi um sucesso

Neste domingo (21), a Coreia do Norte lançou um míssil balístico a partir das proximidades de Pukch’ang kun, província ao oeste de Pyongyang. Segundo o exército sul-coreano, o míssil atingiu uma altitude de 560km e caiu no Mar do Japão, a 500km do local do lançamento. O míssil lançado semana passada percorreu cerca de 700 km.

Na manhã de segunda-feira (22), através de uma mídia nacional, a Coreia do Norte e Kim Jong-Un anunciaram que obtiveram sucesso no teste de lançamento do míssil “Pukguksong-2”, um míssil balístico de alcance intermediário lançado de submarinos.

O Rodong Sinmun, uma mídia nacional da Coreia do Norte, publicou fotos do momento do lançamento.

Segundo a mídia norte-coreana, o míssil, que foi lançado de uma plataforma de lançamento móvel, foi impulsionado a partir de processos de combustão após ter sido impulsionado por gases e outros. Além disso, a publicação também mostrava imagens do trajeto do míssil tiradas por uma câmera acoplada no míssil.

Kim Jong-Un declarou que este lançamento “foi perfeito”. O Líder Supremo da Coreia do Norte também afirmou: “Iremos diversificar e sofisticar ainda mais nossas forças nucleares”, e pretende acelerar o desenvolvimento nuclear e de mísseis da Coreia do Norte.

Fonte: NHK News