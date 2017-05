Conheça os pontos turísticos mais famosos de Gifu

Veja nesta matéria 10 pontos turísticos maravilhosos em Gifu, que são indicados para passeios com sua família! E bom divertimento!

10 – (Heisei Kinen Kouen) Nihon Showamura

Trata-se de uma parque temático com a imagem dos vilarejos em montanhas da época de 1955 (Showa 30). Lindas vilas da era Showa enfeitam o local e os visitantes podem experimentar a modelagem de velas e construção de caleidoscópios, além de tecelagem e outros.

Mesmo as crianças que não conhecem a era Showa se divertem no local. Obviamente, as pessoas que vivenciaram a era Showa também podem visitar o local e relembrar o Japão antigo.

09 – Bokka no Sato, os planaltos de Hiruga

Outro parque temático que reúne o verde do campo e flores exuberantes. Os vastos jardins de flores certamente formam uma linda e colorida paisagem que deslumbra todos os visitantes. Também é possível tocar alguns animais no local.

Aproveite para relaxar enquanto respira um ar puro!

08 – Campo de batalha de Sekigahara

A Batalha de Sekigahara foi um conflito decisivo na história do Japão que consolidou o poder de Tokugawa Ieyasu. A batalha foi marcado pelos “exército do leste”, liderado por Tokugawa Ieyasu, e “exército do oeste”, liderados por Ishida Mitsunari.

Esse local turístico histórico reúne as terras onde o confronto se iniciou e teve seu fim, os acampamentos de Kobayakawa, os terrenos onde as bandeiras com as marcas das famílias foram colocadas e outros. Existem diversos cursos para curiosos e visitantes e até para amantes da história do país que se dividem entre os dois exércitos.

07 – Teleférico de Shin-Hotaka

Este é um teleférico que une o Shin-Hotaka Onsen e a montanha de Nishihotaka. A vista é impressionante e muitas pessoas sentem a sensação de estarem subindo para o céu.

No topo da montanha, se o tempo estiver bom, é possível observar as grandiosas montanhas dos Alpes Setentrionais.

06 – Cachoeira de Yoro

Uma das 100 mais exuberantes cachoeiras do Japão. Com cerca de 30 metros de altura, o fluxo da cachoeira é uma belíssima paisagem. No outono, a quedas das folhas (Koyo ou Momiji) completa a vista do local.

05 – Kiso Sansen Koen, o maior parque nacional do Japão

O Parque Governamental de Kiso Sansen é o maior parque nacional do país e abrange as regiões de Aichi, Gifu e Mie. Muitos alunos do ensino fundamental vão ao local através de viagens e excursões escolares.

O principal atrativo do local são as lindas paisagens existentes em todas estações. Dentre elas, a obra-prima é a iluminação de inverno. Veja um vídeo e se surpreenda com a beleza do local!

04 – Castelo de Gifu

O Castelo de Gifu é muito conhecido por ser um dos pontos de partida históricos, pois foi onde começou a unificação do Japão por Oda Nobunaga, um dos maiores daimiô do Japão que teve dois sucessores: Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu, citados acima.

03 – Hida Takayama (Cidade de Takayama)

O local é famoso pelos bonecos “Sarubobo” (imagem abaixo). Esses bonecos são amados por muitos japoneses e são um dos “omiyage” mais procurados da região.

A cidade também é fantástica! Conhecida como “Sho Kyoto”, a cidade foi construída para imitar as ruas e a aparência de Quioto. As ruas são ricas em lojas de omiyage e restaurantes da comida local.

Aproveite para saborear um “gohei Mochi” enquanto anda pelas ruas do local!

02 – Gero Onsen

Caso você deseja conhecer alguma fonte termal de Gifu, especialmente no inverno, esta é uma parada obrigatória! Além da beleza do local, as fontes termais possuem uma história que começou na era Edo.

Aproveite para tirar o stress em um dos três maiores onsen do país!

01 – Shirakawa-go

Shirakawa-go é um dos símbolos de Gifu e o local turístico mais conhecido do local. Também registrado como patrimônio mundial, o Shirakawa-go possui muitas casas que os visitantes podem entrar e conhecer a cultura e o cotidiano do local.

Conheça mais o local neste link!

