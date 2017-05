Conheça o “hotel flutuante” que oferece cruzeiros sofisticados no Japão

Viajantes estão sempre em busca de lugares novos e interessantes para vivenciar aventuras únicas e o Guntû, uma espécie de barco-hotel que poderá oferecer isso.

Esse novo hotel leva os hóspedes ao longo do Mar Interior de Seto, permitindo a eles visitarem ilhas menores e desfrutarem de uma experiência sofisticada.

Projetado pelo arquiteto Yasushi Horibe, o Guntû leva os hóspedes para destinos diferentes ao longo da costa, combinando um cruzeiro e hotel em uma embarcação.

A embarcação será equipada com 19 quartos de hóspedes, uma academia, salão de beleza e área de banho, assim como um bar/café, sala de jantar & sushi bar onde chefs vão servir peixes frescos e especialidades preparados com ingredientes cultivados localmente. Uma consideração particular foi dada ao cenário, então, cada quarto tem janelas grandes e uma plataforma garante belas paisagens do mar e das várias ilhas ao longo do trajeto.

O hotel começará a aceitar os hóspedes a partir de setembro de 2017. Os cruzeiros serão oferecidos para 1 ou 3 noites e custarão cerca de ¥300.000 por noite, incluindo refeições e atividades.

A embarcação não vai atracar em nenhuma ilha em particular. Ao invés disso, um barco menor vai fazer o transporte dos hóspedes entre o hotel flutuante e as várias ilhotas. O cruzeiro começará e terminará em Onomichi (Hiroshima), mas dependendo da época, a embarcação vai viajar em rotas diferentes.

O nome peculiar vem originalmente de um pequeno caranguejo azul encontrado localmente que seria capturado nas redes do pescador. Ele era o favorito entre os chefs não por sua carne, mas pelo sabor que dava aos caldos.

Para mais informações: Guntû (em japonês)

Fonte: Japanese Art, Design and Culture Imagens: Guntû