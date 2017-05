Conheça o belo festival de glicínias de Tsushima em Aichi

O Owari Tsushima Fuji Matsuri está sendo realizado no Parque Tennogawa, na cidade de Tsushima (Aichi) e a equipe do Portal Mie esteve no local para registrar belas imagens para você (galeria de fotos e mais informações estão no final da página).

O festival teve início em 22 de abril e será realizado até o dia 5 de maio, portanto, ainda dá tempo para apreciar a beleza dessas flores. Uma ótima dica de passeio para o seu feriado de Golden Week!

Rodeada por avenidas arborizadas, o Tennogawa Park está estruturado ao redor do Maruike, um lago elíptico remanescente do Rio Tenno.

* Mais informações e mapa de acesso no fim desta página!

Havia muitas pessoas no local, inclusive estrangeiros, tentando encontrar a melhor posição para registrar belas imagens:

Bancos para descansar enquanto aprecia-se a beleza das flores estão espalhados por todo o local das glicínias:

Glicínias de cores diversas enfeitam o parque:

No local do evento, o Parque Tennogawa, várias barracas de comidas e bebidas estão dispostas em uma ampla área, contudo, a maioria delas fecha ao anoitecer. Então, se você quiser visitar o local para apreciar as flores e experimentar a variedade de quitutes, é bom ir cedo.

Ao anoitecer, até as 21h, as flores são iluminadas, mostrando uma atmosfera diferente das glicínias:

Confira mais imagens registradas pela equipe do Portal Mie:

Este slideshow necessita de JavaScript.

Confira a live do Owari Tsushima Fuji Matsuri no Facebook:



Informações:

Owari Tsushima Wisteria Festival (尾張津島 藤まつり – Owari Tsushima Fuji Matsuri)

Local: Tennogawa Park

Data: 22 de abril (sábado) a 5 de maio (sexta-feira) de 2017

Iluminação até as 21h

Entrada gratuita

Estacionamento: ¥ 1.000

Site para informações: Tsushima Kankou (em japonês)

Localização para referência, veja aqui

Imagens: Portal Mie