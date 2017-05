Chineses são presos: polícia acredita que tenham roubado um total de ¥10 milhões

Segundo a Polícia Metropolitana de Tóquio (Keishicho), 5 estudantes chineses foram presos pela suspeita de terem invadido uma casa em Chiba, em dezembro do ano passado, e roubado ¥65.000 em espécie e relógios de luxo.

O Keishicho acredita que a quadrilha quebrou as janelas da casa e a invadiu após ter confirmado que os residentes não estavam presentes. Essa quadrilha pode estar envolvida em outros 30 casos relacionados que ocorreram em Chiba e Tóquio desde setembro do ano passado. A polícia declarou que, caso estejam envolvidos nesses 30 casos, a quantia total roubada soma ¥10 milhões.

Além disso, os 5 entraram no Japão com visto de estudante e estavam estudando em uma escola japonesa. Contudo, eles mal frequentavam as aulas.

Durante as investigações policiais, 4 dos 5 suspeitos negaram os atos.

Fonte: NHK News