Avião das Forças Armadas do Japão some do radar em Hokkaido

Por volta do meio-dia de segunda-feira (15), uma aeronave de reconhecimento LR2 das Forças Aéreas de Autodefesa do Japão (Jieitai) sumiu dos radares quando estava sobrevoando uma área montanhosa afastada a 30km a oeste do Aeroporto de Hakodate.

Nesta aeronave estavam 4 oficiais da Jieitai, sendo dois pilotos e dois tripulantes. Segundo o Ministério de Defesa, a aeronave estava transportando um paciente de emergência por pedido do governo de Hokkaido. O avião havia decolado do Aeroporto de Okadama, na cidade de Sapporo, por volta das 11h23.

A aeronave estava indo ao Aeroporto de Hakodade para transportar o paciente. Contudo, por volta das 11h47, a comunicação com o controlador de tráfego aéreo se perdeu e, após isso, sumiu dos radares.

A Jieitai acredita que ocorreu algum acidente durante o percurso e movimentou 60 oficiais para procurar pela aeronave.

Segundo a base de Chitose das Forças Aéreas de Autodefesa, foram enviadas aeronaves de resgate U125 e um helicóptero UH60.

Tempo instável em Hokkaido

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA, sigla em inglês), o tempo estava instável em Hokkaido. Um centro de baixa pressão atmosférica estava se aproximando da província, trazendo ventos um pouco fortes. De acordo com a JMA, ventos de 35km/h foram observados no Aeroporto de Hakodate por volta do meio-dia.

No momento do acidente, na altitude de 200 metros, o tempo estava nublado e estava chovendo levemente.

Fonte: NHK News