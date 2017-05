Atração “Ataque dos Titãs” aumenta o nível de adrenalina no parque Fuji-Q Highland

O Gigante Titã, uma criatura devoradora de humanos, vai aumentar temporariamente o nível de terror e adrenalina no parque temático Fuji-Q Highland localizado na província de Yamanashi.

A nova atração com base na popular série de mangá “Attack on Titan” (Shingeki no Kyojin) foi aberta no parque no dia 20 de abril, oferecendo aos visitantes uma experiência envolvente de um mundo arrepiante infestado com titãs.

Confira o vídeo:

Cadeiras simuladoras, com 40 lugares, em frente a uma tela hemisférica de 20m de diâmetro movimentam os passageiros para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, em sincronia com os movimentos do titã projetado na tela.

A atração estará em funcionamento até o dia 6 de maio de 2018.

O ingresso custa ¥1.000 e os Passes Livres (Free Pass) não são válidos para a atração. A altura mínima para quem quiser embarcar na aventura é de 1,10m e idade mínima de 4 anos.

O parque, conhecido por suas montanhas-russas cheias de adrenalina e outras atrações, vai vender itens exclusivos relacionados ao “Ataque dos Titãs” durante o período.

Para mais informações sobre a atração: Attack on Titan The Ride (em japonês)

Site do parque: Fuji-Q Highland (em inglês e japonês)

Fonte: Asahi Vídeo e imagem: Fuji-Q Highland