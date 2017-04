Aeroporto Centrair vai exibir 1ª unidade do Boeing 787 em novo complexo comercial

A Central Japan International Airport Co. iniciou na quinta-feira (27) a construção de um complexo comercial para exibir o primeiro Boeing Co. 787, com a meta de inauguração no verão de 2018.

O primeiro piso do complexo de 3 andares, chamado de “Flight of Dreams”, abrigará a primeira aeronave de teste ZA001, enquanto os outros dois pisos terão lojas vendendo acessórios de viagem e restaurantes de onde os visitantes poderão ver a aeronave.

“Queremos que esse complexo seja um espaço transbordando de sonhos”, disse Masanao Tomozoe, presidente da operadora do aeroporto, durante uma cerimônia para marcar o início das obras.

No primeiro andar do complexo, que será construído no lado sul do terminal do prédio do aeroporto, também haverá uma área onde os visitantes podem aprender sobre como o 787 Dreamliner, que realizou seu voo inaugural em 15 de dezembro de 2009, é construído.

A Boeing doou a aeronave ao aeroporto localizado na cidade de Tokoname (Aichi) em 2015, visto que mais de 30% da fuselagem do Dreamliner é construída na área de Chubu, centrada em Nagoia.

Fonte: Kyodo Imagens: Boeing , Kyodo