Acidente entre micro-ônibus de sogei e ônibus leva 11 para o hospital

Um ônibus de linha, da companhia Meitetsu estava parado no ponto para recolher e descer os passageiros. Subitamente, um micro-ônibus de transporte (sogei) de funcionários, bateu na traseira do ônibus. Dos 28 passageiros do ônibus de linha, 9 foram transportados para o hospital com lesões consideradas leves. Igualmente, 2 do micro-ônibus também foram encaminhados.

O acidente ocorreu na rodovia nacional 155, na altura de Masumida, na cidade de Ichinomiya (Aichi), por volta das 18h30, de quarta-feira (24), segundo o jornal Chunichi.

Motorista do micro-ônibus pode ter confundido os pedais

De acordo com a Polícia de Ichinomiya, o micro-ônibus é de uma empresa de processamento de alimentos da cidade, utilizado para o transporte dos funcionários. No momento em que ocorreu o acidente, as duas pessoas que se encontravam no ônibus iriam trabalhar.

O motorista do ônibus, cujo nome não foi identificado, tem 63 anos e reside na cidade de Inuyama (Aichi).

Segundo o que ele revelou para a entrevista do repórter do jornal Chunichi “pode ser que eu tenha confundido os pedais do freio com o do acelerador”.

Fonte e foto: Chunichi