420 pessoas foram hospitalizadas por insolação

Segundo os relatórios iniciais publicados pela Agência de Administração de Desastres e Fogo (FDMA, sigla em inglês), durante a primeira semana deste mês, 422 pessoas foram hospitalizadas por insolação. Houve um leve aumento em relação ao mesmo período do ano passado, que registrou 414 pacientes.

Separando por província, Tóquio teve o maior número de pacientes (29). Em seguida, vieram Osaka, Kanagawa e Fukuoka, com 22, 21 e 20 pacientes, respectivamente.

Dentre esses pacientes, 1 veio à óbito e 135 foram internados por apresentarem sintomas graves ou moderados. A faixa etária com maior incidência foi a de idosos (mais de 65 anos), com 191 pacientes (45.3%). Em seguida vieram os adultos (de 18 a 65 anos), com 118 pacientes, e as crianças (menores de 18 anos), com 113 pacientes.

A partir deste ano, o FDMA começará a publicar resultados de análises dos lugares com maiores índices de incidência. Segundo as análises, 129 pessoas sofreram de insolação quando estavam em suas residências, seja dentro ou fora de casa. Seguidamente, os lugares com maior taxa de incidência foram estacionamentos e instalações ao ar livre (87 pessoas ou 20.6%) e estradas (50 pessoas ou 11.8%).

O FDMA aconselha a sempre beber muita água devido às mudanças bruscas na temperatura, típicas desta época do ano.

Fonte: NHK News