24 submarinos do antigo exército japonês foram encontrados em Nagasaki

Especialistas descobriram que 24 submarinos do antigo exército japonês estão no fundo do mar das Ilhas Goto (Nagasaki). Os peritos utilizaram sondas para exploração marítima para detectar os submarinos, os quais estão afundados a uma profundidade de 200m.

A pesquisa foi feita por uma equipe privada do professor honorário da Universidade de Tóquio, Tamaki Ura. A equipe pesquisou as profundezas do Mar do Japão e da Baía das Ilhas Goto entre os dias 19 e 21 deste mês.

O grupo verificou que detectores de ondas sonoras encontraram 24 submarinos afundados na superfície marítima, a uma profundidade de 200m. Em outra investigação feita pela Guarda Costeira do Japão, também foram identificados 24 submarinos.

Em abril de 1946, um ano após o fim da Guerra do Pacífico, o Comando Supremo das Forças Aliadas (GHQ) ordenou a eliminação de 24 submarinos do antigo exército japonês nestas regiões marítimas. O grupo de pesquisas acredita que os submarinos encontrados foram esses eliminados há 71 anos.

Dentre os submarinos, um deles foi identificado como o antigo “I 402” (伊402). Atualmente, os pesquisadores estão investigando o nome dos outros submarinos.

Durante uma coletiva de imprensa, o professor Ura disse: “Não existem muitos diagramas que expliquem as funções e desempenho dos submarinos do antigo exército japonês. Além disso, não ocorrem muitas verificações detalhadas para verificar a história da guerra. Estes 24 submarinos são importantíssimos legados de guerra para entender as características do antigo exército japonês.”

A equipe de pesquisas irá mandar outras sondas em agosto deste ano e pesquisará com mais detalhes esses submarinos. Fora isso, a equipe está estudando se é possível erguer alguns submarinos para expô-los em museus e outros.

Pouquíssimos documentos e registros sobre os submarinos sobreviveram

Segundo o time de pesquisas, ainda restam algumas plantas sobre a aparência externa das construções iniciais dos submarinos do antigo exército japonês. Contudo, não existem muitos diagramas que expliquem a estrutura e desempenho dos submarinos.

Além disso, durante a Segunda Guerra Mundial, os submarinos do antigo exército japonês foram modificados para aumentar o desempenho e não existem muitos diagramas que tenham registrado esse avanço.

A equipe de pesquisas acredita que essa descoberta possa explicar algumas dúvidas sobre os submarinos.

