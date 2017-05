14 alunos e professores são hospitalizados por ingerir planta venenosa por engano

Por volta das 13h50 de terça-feira (16), o centro de saúde da cidade de Nagano recebeu uma ligação da Toyono Koutou Senshuu Gakko (cidade de Nagano), escola de ensino médio especializada, alegando que “alunos que ingeriram uma sopa de cebolinha e ovos durante aula prática de culinária estão passando mal”.

Segundo o centro de saúde e o departamento de bombeiros, 23 alunos do segundo ano estavam cozinhando sopa de algas, sopa de cebolinhas com ovos e “Oyakodon”, arroz com ovos e frango, durante a aula prática de culinária. Por volta do meio-dia, os alunos que tomaram a sopa de cebolinha com ovos estavam sofrendo de sintomas de vômito e náuseas.

Quando o centro de saúde da cidade investigaram os ingredientes, descobriu-se que os professores e alunos confundiram cebolinha japonesa (Nirá) com a planta Suisen (narciso), que possui propriedades venenosas.

Ao total, 11 alunos e 3 professores foram hospitalizados, mas todos apresentarão apenas sintomas leves.

Fonte: Chuunichi Shimbun Imagem: ANN News