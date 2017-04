Yamato instala “Armários de Entrega” em rede de loja de conveniência

Nas indústrias de correio, o aumento do número de entregas pela Internet e o agravamento das longas jornadas de trabalho por causa da escassez da mão de obra estão sendo amplamente discutidos e publicados pelas mídias, principalmente as medidas de diminuição dos pedidos de re-entrega.

Segundo os responsáveis, para diminuir a carga de trabalho dos funcionários, a Yamato Unrin decidiu instalar “armários de entrega” para os clientes recolherem suas encomendas em lojas de conveniência da rede Seven Eleven.

A medida será ampliada aos poucos, mas serão instalados experimentalmente alguns “armários de entrega” em 30 lojas em Tóquio até o final de abril. Através da Internet, o cliente escolhe a loja onde será feita a re-entrega e abre o armário com o código de verificação notificado.

A Yamato já vinha instalando esses armários em algumas estações de trem, mas é a primeira vez que instalará em lojas de conveniência.

A Seven Eleven conta com 19 mil lojas em todo o território japonês, sendo a maior empresa da indústria. Ambas as empresas estão estudando a ampliação do serviço para outras lojas e o aceitamento de encomendas de outras empresas de entrega.

Expansão do mercado de “Armários de Entrega”

A empresa Quist, fabricante de máquinas industriais, entrou no mercado de “armário de entregas” no ano passado. O sistema da empresa funciona da seguinte maneira: primeiramente o cliente escolhe o local de entrega, depois passa no leitor o código de barras e o código QR enviado por mensagem e retira a sua encomenda.

Além de estações e supermercados, a empresa deseja ampliar os métodos de utilização para que trabalhadores consigam receber as encomendas em fábricas e, atualmente, está instalando esses armários em parques industriais.

Fonte: NHK News