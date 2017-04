Ventos de até 150km/h deixam 8 feridos ao norte do Japão

Devido a uma baixa pressão atmosférica, houve a presença de fortes ventos e chuvas em Hokkaido e, por volta das 10h30 do dia 18, ventos de até 150km/h sopraram em Makkari. Por volta das 11h20 da manhã do mesmo dia, o bairro de Kutchian ficou exposto a ventos de 130km/h.

Por causa dos ventos fortes, além de 8 pessoas terem se ferido, tetos de casas de várias regiões foram destruídos.

Hokkaido sofreu com tempestades

Por volta do meio-dia, containers empilhados em um local de armazenamento de materiais para agricultura foram derrubados, e dois homens que estavam trabalhando no local sofreram ferimentos. O homem de 52 anos quebrou ossos do pescoço e das costas, ficando gravemente ferido, e o outro homem de 26 anos sofreu ferimentos leves na cabeça.

Na cidade de Date, por volta das 9h00, duas mulheres de 89 e 69 anos caíram na rua devido aos fortes ventos, e sofreram ferimentos leves na cabeça.

Pouco antes das 11h00, no bairro de Kutchian, uma mulher idosa foi transportada para um hospital pois havia ferido a cabeça depois de ter caído por causa dos ventos fortes.

Por volta das 9h00, na vila de Rusutsu, no estacionamento da estação rodoviária da cidade, um homem de aproximadamente 70 anos feriu a cabeça após ter caído no chão.

Na cidade de Hakodate, uma mulher de 55 anos que estava andando na calçada perdeu o equilíbrio e bateu o braço em um carro que estava parado próxima a ela, e um homem de 89 anos caiu em uma calçada da cidade. Ambos ficaram feridos levemente.

Tetos de casas destruídos e levados pelo vento

Antes das 10h00 da manhã do mesmo dia, além de um caminhão ter tombado na cidade de Rusutsu devido ao vento, na cidade de Utashinai, uma garagem pré-fabricada foi destruída.

Além disso, foram registrados vários casos de tetos de casas que foram destruídos e levados pelo vento e, no bairro de Kutchian e na vila de Rusutsu, telhados de ferro que foram retirados pelo vento caíram em ruas e alguns postes de luz foram entortados.

Também nas cidades de Hakodate, Otaru e Muroran, vários telhados de casas foram levados pelo vento.

Alguns danos causados pela chuva também ocorreram. Segundo o bairro de Iwanai, uma grande quantidade de água que fluía por uma montanha alagou o chão de um edifício residencial, e em outras duas regiões do bairro, algumas estradas ficaram alagadas devido à inundações de rios.

Fonte: NHK News