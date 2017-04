Twitter denuncia governo americano por violação da constituição

Segundo uma petição entregada num tribunal da Califórnia pelo Twitter no dia 06, no mês passado, o Departamento de Segurança Interna dos EUA pediu a um usuário que postou uma crítica às políticas do presidente Trump que enviasse suas informações pessoais ao ministério.

De acordo com o processo judicial, os agentes federais pediram vários dados ao proprietário da conta de Twitter @ALT_uscis, como o nome do utilizador, seu IP, número de telefone e outros.

Em relação a isso, o Twitter alegou que, como se tratava de uma conta “alternativa”, o governo não poderia ser prejudicado por críticas anônimas, e pedir as informações pessoais é uma violação da liberdade de expressão, a qual é protegida pela constituição.

O Secretário de Imprensa do Departamento de Segurança Interna falou que “não poderiam comentar porque estão sob litígio”.

Nos Estados Unidos, existem muitas contas anônimas que realizam críticas contra o governo de Trump, entretanto, dentre elas existem alguns responsáveis do próprio governo.

Fonte: NHK News