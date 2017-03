Toyota e outras fabricantes anunciam recall de mais 1 milhão de carros no Japão

Cinco fabricantes de automóveis, incluindo a Toyota Motor Corp, estão recolhendo um adicional de 1.04 milhão de veículos no Japão equipados com airbags produzidos pela Takata, informou o Ministério dos Transportes na quinta-feira (30).

A ação traz o número total de carros recolhidos no país para 18.82 milhões por causa o defeito nos infladores de airbag da Takata. Dentre as 5 fabricantes de automóveis também estão a Fuji Heavy Industries Ltd, a fabricante dos carros da marca Subaru, a Mitsubishi Motors Corp, a Hino Motors Ltd e a Mercedes-Benz Japan.

As 5 fabricantes farão o recall de 1.039.534 veículos de 54 modelos produzidos ou importados entre dezembro de 2002 e abril de 2013, de acordo com o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo.

Preocupações em relação aos infladores de airbag da Takata, que poderiam explodir com muita força e espalhar fragmentos de metal nos passageiros, ocasionou o recall de cerca de 100 milhões de veículos no mundo, enquanto a parte com defeito foi dada como causa da morte de 15 pessoas globalmente.

Fonte: Kyodo News and Culture Imagem: Bank Image