Templo ficou mais de 40 anos sem pagar hora extra para monges

Segundo a seita budista de Shinshu Otani, dois monges que eram funcionários de uma instalação de treinamento do Templo de Higashi Hongan, em Quioto, e responsáveis pela “orientação” dos seguidores que se hospedavam no local alegaram que não estavam recebendo o salário referente às horas extras (zangyo).

As horas extras trabalhadas pelos monges, em alguns meses, excediam 130. Muitas vezes, eles trabalhavam durante a madrugada ou de manhã cedo.

Em relação aos dois monges, o Templo de Higashi Hongan declarou que havia realizado um acordo ilegal de não pagar nenhuma hora extra desde 1973, há mais de 40 anos. Após os monges terem reportado o não pagamento, o templo pagou todas as horas extras que não foram remuneradas, que equivaleram a quantia de ¥6.6 milhões. Os dois monges se aposentaram no mês passado após o término do contrato.

Masato Shimono, gerente do departamento de assuntos gerais da seita budista, falou: “O templo não tratava com o devido respeito os funcionários e os acordos do passado, e não administravam o horário de serviço. Desejamos revisar o estilo de trabalho”.

