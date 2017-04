Spring Rose Festival em Gifu

O Spring Rose Festival acontece no Flower Festival Commemorative Park, um dos mais belos jardins de rosas do Japão.

O Flower Festival Commemorative Park, localizado na cidade de Kani (Gifu) é lar para dois jardins de rosas chamados de World Rose Garden e Rose Theme Garden. Juntos, eles exibem 30.000 rosas de 7.000 variedades.

O parque exibe rosas de vários países, incluindo Inglaterra, França, Estados Unidos e Japão. Os visitantes ficam fascinados pelas cores, formatos e fragrâncias das modernas e vibrantes variedades, assim como das raras e antigas rosas.

A maioria das rosas do parque estão no auge entre o final de maio e início de junho e as variedade do outono podem ser apreciadas entre o final de outubro e início de novembro.

Quando a temperatura cai, o aroma das rosas fica mais intenso e as flores mais coloridas.

Spring Rose Festival 2017 (春のバラまつり2017)

Local: Flower Festival Commemorative Park

Data: 13 de maio (sábado) a 19 de junho de 2017 (domingo)

Horário: das 9h às 17h (final de semana das 9h às 18h)

Valor da entrada durante o festival: ¥ 1.000

Site para informações: Hanafes ( em japonês)

Localização no Google Maps, veja aqui



Fonte e imagens: Hanafes