“Sinto que posso escutá-la pedindo por ajuda”, diz mãe de menina vietnamita

A mãe da menina vietnamita de 9 anos que foi assassinada no mês passado está inconsolável e chocada pela identidade do suspeito no caso.

“Quando fecho meus olhos eu sinto que posso escutá-la pedindo por ajuda”, disse Nguyen Thi Nguyen, de 30 anos, no dia 18 de abril.

Sua filha, estudante do primário, desapareceu no dia 24 de março. O corpo foi encontrado 2 dias depois em Abiko (Chiba), a cerca de 12km de sua casa em Matsudo.

Nguyen e seu marido, Le Anh Hao, de 34 anos, concederam uma entrevista ao jornal Asahi na residência onde moram.

Yasumasa Shibuya, um vizinho que liderava o grupo de pais da escola que a menina frequentava, foi preso pela suspeita de abandonar o corpo da menina. A polícia está investigando o caso como possível assassinato porque uma autópsia indicou que a criança foi estrangulada.

Nguyen disse que a prisão de Shibuya foi uma total surpresa.

“Ninguém esperava que algo absurdo assim pudesse acontecer”, disse ela. “Eu sinto a dificuldade de nos proteger”.

Na casa da família havia um quadro com várias fotos da menina brincando na escola, incluindo algumas dela sorrindo e fazendo o sinal da paz e correndo com uniforme de educação física.

Nguyen disse que os pais dos colegas de classe da filha presentearam a família com o quadro de fotos.

