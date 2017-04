Ranking de liberdade de imprensa: nem o Japão nem o Brasil conquistam boas colocações

A ONG “Repórteres sem Fronteiras” apresentaram o “Ranking de Liberdade de Imprensa 2017” no dia 26. Dentre os 180 países e regiões analisadas, o Japão continuou no 72º lugar, sendo ultrapassado pelo Itália (52º). Dentre os países do G7, o Japão está no último lugar.

O ranking foi construído a partir de relatórios de especialistas e repórteres que trabalham em várias regiões. Os países escandinavos conquistaram os primeiros lugares, enquanto o sudeste asiático e a Coreia do Norte estão nos últimos. Contudo, os jornalistas alertaram que “a democracia está enfraquecendo, assim como o poder do jornalismo”.

O Japão caiu diversos lugares desde que conquistou a 11ª colocação em 2010. Citando a saída do ramo de jornalistas contra o governo de Abe, muitos jornalistas comentaram que “as auto regulações estão aumentando dentro das mídias e o atual governo não esconde sua hostilidade contra a mídia”.

Em relação às leis de proteção de segredos específicos, mesmo com pedidos de explicações de relatores especiais das Nações Unidas, “o governo japonês continua a recusar discussões”.

Sobre os EUA, que conquistaram o 43º lugar, os jornalistas falaram que “o presidente Trump colocou a mídia na posição de inimigo do povo, e tentou limitar o acesso de diversas mídias à Casa Branca”.

O Brasil ficou em 103º lugar, pois é um dos países mais violentos para o jornalismo. A ONG afirmou que a ausência de um mecanismo nacional de proteção torna a situação perigosa, além do clima de impunidade, que é alimentada pela corrupção e instabilidade política que tornam o jornalismo no país uma atividade difícil.

Confira o ranking de alguns países.

Ranking da liberdade de imprensa 2017 (os números em parênteses representam a colocação obtida no ano anterior)

1 – Noruega (3)

2 – Suécia (8)

3 – Finlândia (1)

4 – Dinamarca (4)

5 – Holanda (2)

16 – Alemanha (16)

22 – Canadá (18)

39 – França (45)

40 – Reino Unido (38)

43 – EUA (41)

52 – Itália (77)

72 – Japão (72)

103 – Brasil (99)

148 – Rússia (148)

176 – China (176)

180 – Coreia do Norte (179)

Fonte: Asahi Shimbun