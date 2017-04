Previsão do tempo hoje: Chuvas e temperaturas mais baixas

Apenas em Hokkaido o tempo estará ensolarado. Entre as regiões de Aomori e Okinawa, o guarda-chuva terá seu uso. Chuvas torrenciais e trovões serão constantes e haverá momentos em que a chuva se intensificará repentinamente. Na capital japonesa, o dia ficará nublado o dia inteiro e choverá à noite. Além disso, espera-se que os ventos do sul se intensifiquem.

Regiões entre Kyushu e Kanto

Regiões próximas ao Mar do Japão: Cuidado com chuvas fortes e trovões! A previsão indica chuvas regulares desde a manhã. Até o fim da tarde, choverá intermitentemente o dia todo, e há o perigo de a chuva se intensificar repentinamente e de trovoadas.

É aconselhável utilizar guarda-chuvas grandes e sapatos de chuva quando foi sair de casa.

Regiões próximas ao Pacífico: Perigo da área da chuva se expandir gradualmente! Já está chovendo em algumas regiões do oeste do Japão e próximas ao Pacífico, e a chuva está se expandindo gradualmente para as regiões de Kinki e Tokai. Há períodos em que a chuva se intensificará, logo um guarda-chuva será imprescindível.

Contudo, como o impacto da frente fria é fraco no sul de Kanto, a partir do fim da tarde, choverá em apenas alguns momentos. Guarda-chuvas pequenos serão o suficiente.

Okinawa

Foram registradas chuvas de 98mm por hora em Ishigaki e 74.5mm em Oriomote. Nas proximidades de Ishigaki, a chuva atingiu seu pico por volta das 9h00. Mesmo após a chuva ter se acalmado, há o perigo de chuvas torrenciais em alguns momentos.

Hokkaido

É aconselhável levar guarda-chuva apenas para garantir. Como o impacto da frente fria e da baixa pressão atmosférica é relativamente fraco, muitos lugares estarão ensolarados. Entretanto, também há a possibilidade de chover principalmente nas áreas ao centro e ao norte da região.

Temperaturas mais baixas

Excluindo Hokkaido, o tempo ficará nublado. A partir da tarde, as temperaturas abaixarão levemente. Mas não há a necessidade de roupas pesadas, pois a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas será pequena.

Fonte: Weathernews