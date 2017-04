Número de pessoas que irão viajar no feriado do Golden Week será menor neste ano

O número de pessoas no Japão que vão viajar durante o feriado do Golden Week deste ano poderá ter uma queda de 1.7%, situando-se a 23.6 milhões, de acordo com uma pesquisa realizada pela agência de viagens JTB.

Segundo a JTB, o número daqueles que planejam fazer viagens nacionais será de 23 milhões (queda de 1.8%). A proporção que selecionou “retornar à terra natal para passar o tempo com a família” como razão para viajar dentro do Japão aumentou para 27.6%, alta de 13.7 pontos percentuais em comparação ao ano anterior.

Já o número de pessoas que vão viajar para o exterior poderá ter um crescimento de 1.2%, para 595.000, entretanto, grande parte desses viajantes vão visitar cidades e atrações em algum lugar na Ásia, de acordo com a pesquisa anual da JTB sobre o período de feriado.

Enquanto isso, outra agências de viagens estão observando clientes planejando viagens para a Europa, onde ataques terroristas na região paralisaram o influxo de turistas. Paris foi o destino mais procurado entre os clientes da agência H.I.S, com alta de 45% em reservas de tours e voos. Planos de viagens com destino à Europa aumentaram 8.9%, de acordo com uma pesquisa realizada pela Associação do Japão de Agentes de Viagem.

No site de reserva de hotéis da Rakuten Travel, operado pela gigante do e-commerce Rakuten, passeios em família à Nagoia (Aichi) tiveram a maior alta no Japão, com crescimento de 7.8%, devido à abertura do Legoland Japan na cidade em abril (confira aqui uma matéria realizada pela equipe do Portal Mie no dia da inauguração do parque).

Fonte: Nikkei Imagem: Arquivo Portal Mie