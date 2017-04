Ministério da Defesa pretende realizar treinamentos junto ao porta-aviões americano

Na coletiva de imprensa na Casa Branca ocorrida no dia 19, o secretário de imprensa Sean Spicer explicou que o porta-aviões USS Carl Vinson e sua frota naval estão a caminho da Península Coreana.

Nestas circunstâncias, os dois navios de escolta “Ashigara” e “Samidare” das Forças de Autodefesa Marítimas (Kaijo Jieitai) partiram da base militar americana de Sasebo, em Nagasaki, por volta das 8h00 de sexta-feira (21).

O Ministério da Defesa (Boeisho) informou que está estudando a possibilidade de realizar um treinamento em conjunto com o porta-aviões americano.

Segundo autoridades do Departamento de Defesa dos EUA, prevê-se que o porta-aviões americano passará pelo Mar do Japão no início da próxima semana e começará as atividades na Península Coreana.

Contudo, de acordo com o Boeisho, a data e a região do treinamento ainda não estão decididas e os ajustes finais serão realizados futuramente.

Como no dia 25 deste mês será o aniversário de fundação das Forças Armadas da Coreia do Norte, este treinamento em conjunto, caso for realizado, ocorrerá para colocar ainda mais pressão sobre a Coreia do Norte.

Porta-aviões Carl Vinson

No dia 08 deste mês, a marinha americana declarou que está posicionando o porta-aviões de propulsão nuclear USS Carl Vinson e sua frota naval para as proximidades da Península coreana.

Contudo, de acordo com o New York Times, o porta-aviões nuclear Carl Vinson e mais outros 3 navios de guerra estavam navegando na direção oposta sugerida.

Segundo a ANN News, o Carl Vinson havia saído de Singapura em 8 deste mês e foi em direção ao Oceano Índico para exercícios militares em conjunto com a Marinha Australiana, ao invés de se direcionar para a Península Coreana.

Teria sido um blefe do presidente ou uma má comunicação entre o Pentágono e a Casa Branca?

Fonte: NHK News