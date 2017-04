Menina vietnamita assassinada: novos fatos sobre o crime

No domingo (16), por volta das 7h30, a família da menina Le Thi Nhat Linh, assassinada, retornou ao Japão, depois da cerimônia fúnebre no Vietnã.

O pai concedeu entrevista para a imprensa “meu coração ficou arrasado. Porque ele assassinou nossa filha, gostaria de perguntar. O que nossa família fez para o assassino? Gostaria de saber”. Segundo a ANN, ele fez essa declaração com o corpo trêmulo.

Linh usava outra rota para a escola

A imprensa japonesa soube no domingo (16) que às vezes, a pequena Linh usava outra rota, uma não estabelecida, para ir à escola. Soube-se que o preso como principal suspeito do assassinato, era visto com frequência nessa rota. Ele era o presidente da associação dos guardiões das crianças. A polícia está investigando o local exato de onde a menina foi pega por ele, já que há suspeita de que ele sabia dessa rota.

Ele, inclusive, foi a principal figura na arrecadação de fundos para que a família da Linh pudesse voltar ao Vietnã para a realização da cerimônia fúnebre no seu país de origem.

O suspeito começou a falar

O homem suspeito do assassinato da menina vietnamita, Yasumasa Shibuya, 46, desde a sua prisão continuou em silêncio, sem responder ao interrogatório. No entanto, desde o encontro com o seu advogado, começou a atender ao interrogatório. Porém, segundo a imprensa, ainda se mantém em silêncio quando se trata de perguntas sobre o crime.

De acordo com matéria da ANN, Shibuya era visto com frequência, inclusive, na escola. “Sempre vinha na escola, comia junto com as crianças e conversava com elas, inclusive com Linh”, declarou uma entrevistada.

O suspeito teria usado o trailer para o crime

Segundo informações da imprensa japonesa, Shibuya tinha 2 veículos. Um deles, um keijidosha e um trailer. A polícia recolheu os 2 veículos quando de sua prisão.

A polícia informou para a reportagem da ANN que desvendou cenas gravadas por uma câmera de segurança, onde ele dirigia seu keijidosha rumo ao estacionamento alugado, onde estacionava o trailer. Suspeita-se que ele tenha pego Linh durante o percurso para escola e tenha levado a menina para o trailer.

Na matéria do jornal Chunichi desta segunda-feira (17), a informação é de que Shibuya alugava 2 espaços em um estacionamento a 150 metros do apartamento onde morava. No prédio do apartamento, mantinha um estacionamento para o seu keijidosha.

Sem citar fontes, a matéria informa que poucos dias antes de ser preso como o principal suspeito, foi visto confinado no seu trailer.

Aos poucos a polícia desvenda o caso da menina Linh assassinada, cujo corpo foi encontrado na beira de um canal, em 24 do mês passado, na província de Chiba.

Fontes: ANN, Chunichi e JNN Fotos: ANN e JNN