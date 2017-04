Japão: site sobre ataque de mísseis teve pico de acessos

O governo japonês informou que está constatando um rápido aumento no número de pessoas que vem acessando seu site que fornece informações em como responder a eventos, como um ataque de míssil balístico, divulgou a NHK.

O “Portal de Proteção Civil” explica a resposta de emergência do governo e sistema de evacuação em caso de ataque armado ou terrorismo.

A Secretaria do Gabinete, que opera o site, disse que desde abril de 2012, o número de acessos foi de aproximadamente 100.000 por mês.

Contudo, o número começou a subir desde fevereiro do ano passado, quando a Coreia do Norte lançou o que acreditava-se ser um míssil balístico. O acesso mensal aumentou para a maior alta de todos os tempos, totalizando 450.858 no mês passado.

Então, somente no dia 15 de abril, quando a Coreia do Norte realizou uma parada militar para marcar o 105º aniversário do antigo fundador do país, Kim Il Sung, o site registrou 458.373 acessos, mais do que o total para todo o mês de março.

Enquanto a Coreia Norte repete lançamentos de mísseis balísticos, a Secretaria do Gabinete acredita que as pessoas estão cada vez mais preocupadas sobre como o governo vai protegê-las em situações de ataque armado.

A Secretaria do Gabinete planeja atualizar as informações no website.

Civil Protection Portal Site (em inglês)

Fonte e imagem: NHK