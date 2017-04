Japão está construindo o edifício que poderá ser o maior do país

Um projeto de redesenvolvimento terá início brevemente perto da estação de Tóquio e inclui a construção do arranha-céu mais alto do Japão.

Os desenvolvedores visam torná-lo um centro financeiro internacional, de acordo com a reportagem divulgada pela NHK.

A Mitsubishi Estate e outros planejam iniciar o projeto no final deste mês. A área está situada em um distrito central de negócios, onde o Banco do Japão e as sedes de grandes instituições financeiras estão localizadas.

O projeto inclui a construção de 3 prédios. Um deles será um arranha-céu de 61 andares e 390 metros de altura, com lojas, escritórios e uma plataforma de observação.

Os desenvolvedores visam concluir o trabalho em 10 anos, a um custo total de cerca de 4.6 bilhões de dólares.

Fonte e imagem: NHK