Influenza obriga fechamento temporário de escolas

Segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão(MHLW, sigla em inglês), o número de pacientes diagnosticados com influenza foi de 3.98 por instituição médica. No país inteiro, são aproximadamente 220 mil pacientes.

O número de pacientes diminuiu em relação à semana passada, de acordo com dados publicados no dia 16 deste mês. Contudo, 84 instituições educacionais como escolas, creches e jardins de infância foram fechados temporariamente, um grande aumento em relação à semana anterior.

O MHLW alertou: “Embora esteja se aproximando do fim da época de epidemia, mesmo as pessoas que já foram contagiadas uma vez devem tomar cuidado”.

Fonte: FNN News