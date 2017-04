Hotéis-cápsula de luxo estão em alta no Japão

A mais recente adição ao crescente mercado de hotéis-cápsula desembarcou em uma localização exclusiva no dia 17 de abril, quando o First Cabin Kyobashi foi inaugurado a 5 minutos a pé da estação de Tóquio.

Com foco nas mulheres e no mercado de turismo estrangeiro, o hotel se junta a uma série de acomodações em estilo sofisticado que surgem na capital do Japão.

O hotel é operado pela First Cabin Inc, que abriu vários hotéis-cápsula de alta classe em todo o Japão.

O First Cabin Kobayashi tem 9 pisos e conta com 238 compartimentos que foram projetados para recriar o estilo da primeira classe de uma aeronave, com andares separados por gênero e elevadores, oferecendo mais tranquilidade às mulheres.

Uma pernoite custa entre ¥6.700 a ¥12.000 por pessoa, comparadas à tarifas típicas de um hotel-cápsula comum, que variam entre ¥3.000 a ¥4.000. Em razão do rápido aumento no número de turistas estrangeiros, há uma escassez crônica de hotéis em áreas populares, incluindo Tóquio, Osaka e Quioto.

Takashi Shimizu, pesquisador chefe no Urban Research Institute Corp, disse que a corrida para abrir hotéis-cápsula de luxo “continuará por enquanto, visto que a faixa de preço é atrativa para uma ampla variedade de clientes”.

Fonte e imagem: Asahi