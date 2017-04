Homem sobrevive após pular na frente de trem em Tóquio

Um homem que pulou de uma plataforma ferroviária na quinta-feira (6), na central de Tóquio, enquanto um trem passava pela estação, sobreviveu, de acordo com a polícia.

O homem pulou na frente de um trem expresso na linha Tobu Tojo às 13h50 enquanto o comboio passava pela estação de Tobunerima no distrito de Itabashi (Tóquio). Com o impacto, a parte superior de seu corpo acabou quebrando a janela de vidro da cabine do condutor. O homem sofreu ferimentos graves, incluindo fraturas ósseas, mas não corre risco de vida.

O condutor do trem sofreu ferimentos leves nos ombros e braços, de acordo com a polícia.

A operadora Tobu Railway suspendeu a operação da linha ferroviária por cerca de 1 hora e 20 minutos, interrompendo o funcionamento de 34 trens, afetando 9.000 passageiros.

O trem havia partido da estação de Ogawamachi, na província de Saitama, e seguia em direção à estação de Ikebukuro, em Tóquio.

