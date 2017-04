Homem rouba funcionário de banco e foge com bolsa vazia

A Polícia Metropolitana de Tóquio está à procura de um homem que agrediu um funcionário de banco e roubou uma bolsa vazia no distrito de Taito na segunda-feira (24), divulgou a TV Asahi.

Por volta das 14h, um homem desconhecido veio por trás do funcionário de banco em uma rua perto da loja de departamento Matsuzakaya, no distrito de Ueno, agredindo-o com uma joelhada. O agressor, então, pulou para cima do bancário, bateu nele com uma haste de metal e roubou a bolsa.

O homem fugiu com a bolsa, que continha apenas um registro de contabilidade, mas sem dinheiro.

O suspeito tinha cerca de 1,80m de altura e usava um chapéu e jaqueta pretos. Ele foi visto pela última vez entrando na estação de Naka-Okachimachi.

O bancário tinha acabado de finalizar uma reunião com um cliente e estava a caminho do escritório quando foi atacado.

Fonte: Asahi TV via Tokyo Reporter Imagem: ANN