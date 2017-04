Kanagawa: homem que tentou salvar idoso morre heroicamente

Na manhã de sábado (15), por volta das 9h, em um cruzamento ferroviário próximo à Estação Keikyu Hatyou Nawate em Kawasaki (Kanagawa), um homem de 77 anos, residente em Kawasaki, e outro de 52 anos, residente em Yokohama, foram atropelados por um trem e morreram.

Segundo o Departamento Policial de Kawasaki, o homem de 52 anos era Masashi Kodama, funcionário do Banco de Yokohama, que havia entrado no cruzamento para salvar o outro homem.

De acordo com a polícia, instantes antes do acidente, o homem de 77 anos, que estava em um táxi, desceu perto da estação e entrou no cruzamento ferroviário após a luz de emergência ter começado a piscar. As imagens de segurança mostram que a cancela (portões de passagem ferroviária) não desceu.

Kodama, que havia atravessado o cruzamento no sentido contrário do idoso, percebeu a situação e começou a gritar para o ele sair do cruzamento e voltou para tentar salvá-lo.

Após isso, um trem passou pelo cruzamento. Momentos antes do acidente, algumas pessoas viram Kodama ajudando o idoso enquanto o levava para um lugar seguro. Segundo as investigações, Kodama e esse idoso não se conheciam.

Família de Kodama: “Nós estamos emocionalmente abalados”

Segundo o Banco de Yokohama, Kodama era diretor dos recursos humanos da empresa. Através do banco, a família Kodama comentou: “Este foi um acontecimento tão repentino para nós que nos abalou emocionalmente e nos deixou abalados”.

Pessoas rezando por Kodama pelo seu ato heroico

Após o acidente, na manhã de domingo (16), muitas pessoas visitaram o local trazendo flores e rezaram por Kodama.

Ishikawa Miyuki (56), que foi ao local para rezar por Kodama, comentou: “Vim consagrar a bravura de um homem que tentou salvar outro e trouxe um buquê de flores. Kodama era da minha geração. Se fosse eu, eu não conseguiria fazer o mesmo. É muito triste. Desejo que ele seja feliz no outro mundo”, enxugando suas lágrimas.

Uma outra mulher de 30 anos que mora perto do local ofereceu dois buquês de flores para cada um dos homens. “Não é uma coisa fácil de se fazer. Desejo mostrar meu respeito”, comentou a mulher.

Segundo o corpo de bombeiros de Kawasaki, momentos após o acidente, a Polícia de Kanagawa informou sobre o acidente. Duas ambulâncias foram imediatamente para o local. Como os ferimentos do homem de 77 anos eram muito severos, ele não foi transportado para o hospital. Já Kodama foi levado para o Hospital de Kawasaki, mas sua morte foi confirmada instantes depois.

