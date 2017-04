Homem é preso por pisar e matar gatos em Nagoia

Um homem foi flagrado por uma câmera de segurança pisando e matando dois gatos para descarregar sua frustração após perder dinheiro em uma aposta em corrida de cavalos na cidade de Nagoia (Aichi), divulgou a TV Asahi em 25 de abril.

O homem de 39 anos foi preso por violar a Lei de Proteção aos Animais e encaminhado à promotoria por ter matado os gatos em uma rua no distrito de Atsuta por volta da 2h da madrugada do dia 5 de abril.

“Eu queria aliviar a minha mente após ter perdido uma aposta em corrida de cavalos”, disse o homem que admitiu as acusações, divulgou a NHK em 25 de abril.

Imagens de uma câmera de segurança mostraram o homem passando perto de um gato que estava deitado na rua e pisando nele, fazendo com que o animal fugisse. Os gatos eram cuidados pelo proprietário de um negócio na vizinhança.

Após encontrar os corpos dos gatos, o proprietário examinou as imagens da câmera de vigilância e viu o homem agredindo os animais.

No dia após o incidente, o dono do estabelecimento emboscou o suspeito quando ele apareceu por volta do mesmo horário no local e o segurou até entregá-lo à polícia.

“Todos dizem que os atos de agredir animais são uma porta para o crime, e eu não consigo perdoá-lo por ter matado os gatos que eu cuidava”, disse o dono do estabelecimento.

