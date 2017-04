FMI poderá elevar o crescimento da economia do Japão

Dirigentes do Fundo Monetário Internacional (FMI) estão compilando as projeções de crescimento econômico com a proximidade da reunião do G20 em 20 de abril.

Eles indicaram que o Produto Interno Bruto (PIB) do Japão expandirá de 1 para 1.5 por cento neste ano. A porcentagem é maior que a estimativa anterior de 0.8 por cento divulgada em janeiro e afirmam que as exportações das empresas, provavelmente, serão o principal contribuinte.

O FMI também está buscando elevar a projeção de crescimento do PIB britânico, de 1 a 1.5 por cento para cerca de 2 por cento.

Além disso, o FMI também faz um alerta contra as políticas de protecionismo em todo o mundo que, segundo eles, podem diminuir o crescimento global.

Segundo divulgou a NHK, o FMI diz que outros riscos futuros incluem o crescente número de migrantes em razão das guerras civis na Síria e na África.

Fonte: NHK Imagem: Bank Image