Falta de mão de obra aumenta os salários em vários setores no Japão

Um grave falta de mão de obra está aumentando os salários em várias indústrias no Japão. Por sua vez, os consumidores estão prestes a começarem a pagar mais por produtos e serviços.

Uma escassez de caminhoneiros de longo curso vem forçando as empresas de logística a aumentarem os pagamentos. Como resultado, agora, o custo é de ¥160.000 a ¥180.000 ($1.427 to $1.605) para fretar um caminhão de 10 a 13 toneladas entre Tóquio e Fukuoka, no sudoeste do Japão, representando uma alta de 3% a 7% em comparação há 1 ano.

Dirigir por muitas horas em longas distâncias não é uma proposta atrativa para a maioria dos jovens no Japão. “Para garantir motoristas, precisamos aumentar os encargos”, disse um representante da Fuji Transport, com sede em Nara, oeste do Japão.

De acordo com a Recruit Jobs, o salário médio por hora para motoristas de meio período foi de ¥1.113 em fevereiro, alta de 4.7% em comparação há 3 anos.

Dados ajustados sazonalmente pelo Ministério do Trabalho mostram que em janeiro havia 143 ofertas de emprego para cada 100 candidatos (proporção de 1.43). Esta situação está está alcançando a época da bolha econômica do Japão (1986-1991).

Empresas estão na competição para atrair trabalhadores em toda uma gama de indústrias

Os salários para vagas de meio período no setor da segurança e outros tipos de guardas – que geralmente patrulham áreas externas por horas – também estão subindo. Em fevereiro, o salário médio por hora para esses trabalhos teve uma alta de 7.1% em relação há 3 anos, de acordo com o Recurit Jobs.

Os altos custos de logística estão empurrando os preços de produtos de uso diário lá para cima. A Nippon Paper Crecia está prestes a aumentar os preços de lenços de papel (tissue) e papel higiênico em mais de 10%, iniciando com envios a partir de 21 de maio. Duas outras grandes empresas de papel do Japão, a Daio Paper e a Oji Nepia, também decidiram aumentar os preços.

Economistas não estão desesperados

“Se os preços mais altos para as empresas estão prestes a ser passados para os consumidores através de um aumento nos preços de produtos e serviços, isso poderia ajudar o Japão a combater a deflação“, disse Junichi Makino, chefe economista na SMBC Nikko Securities. “Se o aumento nos custos de trabalho está refletido corretamente nos preços de serviços, os salários reais devem subir, o que então estimularia os gastos do consumidor”.

Fonte: Nikkei Imagem: Wikimedia