Exército americano lança “Mãe de Todas as Bombas” sobre o Afeganistão

No dia 13, o exército americano anunciou que bombardeou a base do Estado Islâmico na província de Nangarhar, no Afeganistão, com uma MOAB (Massive Ordnance Air Blast), o mais poderoso artefato não nuclear do mundo, também considerada como “mãe de todas as bombas”.

Esta bomba tem cerca de 9 metros de comprimento e pesa aproximadamente 10 toneladas. Além de possuir um GPS embutido, é conhecida por ter o maior poder de explosão entre todas as armas não nucleares. A MOAB tem força suficiente para explodir instalações militares subterrâneas.

O exército americano começou a construção da MOAB em 2002, durante a Guerra do Iraque. Em 2003, os EUA teriam desenvolvido a arma nas linhas de frente na Guerra do Iraque, contudo, segundo o Departamento de Defesa, esta é a primeira vez que o exército americano utiliza uma MOAB durante um combate.

O Comandante Nicholson, que está em guarnição no Afeganistão, explicou que “como o Estado Islâmico fortaleceu suas defesas, esta bomba é a melhor arma para remover os obstáculos.”. Entretanto, a mídia americana acredita que também foi uma forma de ameaçar a Coreia do Norte.

“Uma missão muito bem-sucedida”, diz Presidente Trump

No mesmo dia do ataque, o presidente Trump elogiou o exército americano durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca. “Mais uma missão muito bem-sucedida. Tenho orgulho do exército americano.”, disse o presidente americano.

Além disso, Trump declarou: “Existe uma grande diferença entre o que aconteceu há 8 semanas e o que ocorreu durante 8 anos no passado”, enfatizando a diferença com o governo de Obama e os resultados do exército americano sob o governo de Trump.

Ademais, quando perguntaram a Trump se o uso dessa bomba foi uma mensagem para a Coreia do Norte, Trump respondeu: “Não sei se enviarei uma mensagem, mas isso não importa. A Coreia do Norte é um problema.”

Em adição, Trump declarou: “Eu realmente gostei do Chefe de Estado Xi Jinping e o respeito. Ele é uma pessoa incrível e um homem extremamente especial, eu acredito que ele irá trabalhar duro”, mostrando sua expectativa no papel da China em resolver o problema com a Coreia do Norte.

Veja abaixo um teste da MOAB realizado em 2003:

Fonte: NHK News