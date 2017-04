Estrangeiros são procurados por invadir e roubar ¥400.000 de residência

De acordo com a Polícia de Gunma, por volta das 10h45 da manhã de domingo (11), um grupo de 3 homens, todos provavelmente estrangeiros, quebraram a fechadura da porta de um apartamento em Ota com uma barra de metal e invadiram a residência.

O grupo ameaçou a moradora da casa (25), funcionária de empresa, roubaram um cofre que continha aproximadamente ¥400.000 em dinheiro e fugiram do local. Naquele momento, apenas a mulher e sua filha de 4 anos estavam no apartamento.

A polícia acredita que o marido (24) da mulher conhecia o grupo, visto que em novembro do ano retrasado, ele havia comentado sobre reforçar a segurança da porta, pois havia a possibilidade de alguém quebrá-la e assaltar a casa. Além disso, os indivíduos chamaram o nome do marido, que não estava no apartamento no momento do incidente, antes de arrombarem a porta.

Fonte: Sankei Shimbun e ANN News Imagem: NNN News