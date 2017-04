Estados Unidos farão testes de interceptação de mísseis

O Departamento de Defesa dos EUA anunciou que realizará dois testes de interceptação de mísseis norte-coreanos até o fim de maio.

Estes testes são parte dos planos de defesa contra mísseis balísticos e serão realizados no Oceano Pacífico. Estes planos de defesa preveem um ataque proveniente da Coreia do Norte ou do Irã. Contudo, desta vez o foco é verificar a capacidade de enfrentar a ameaça norte-coreana.

Dentre eles, no teste de lançamento da versão de um míssil padrão (SM3), um míssil com ogivas e dispositivos de propulsão melhorados será lançado por um navio da Marinha. Prevê-se que esse míssil poderá interceptar mísseis lançados na costa norte-coreana. Os testes visam melhorar a precisão da interceptação.

Estes mísseis de interceptação norte-americanos foram construídos junto ao Japão. Esta será a segunda vez que um teste de lançamento será realizado.

No final de maio, será realizado um teste de interceptação de um míssil intercontinental da Coreia do Norte. Nesse teste, mísseis interceptadores de longo alcance acoplados em bases americanas na Califórnia e no Alasca serão utilizados.

Durante o teste do míssil que será lançado pela Base da Força Aérea de Vandenberg na Califórnia, ocorrerá uma simulação da interceptação de um míssil que passará pelos céus do Oceano Pacífico.

De acordo com o Departamento de Defesa dos EUA, este sistema de defesa existe há mais de 10 anos, mas a taxa de sucesso dos testes beira os 50%.

No relatório mais recente do Departamento de Defesa sobre experimentos de armas, houve uma crítica ao sistema de interceptação de mísseis de longo alcance. “A capacidade de defesa do território americano no caso de mísseis intercontinentais ou de mísseis simples de médio alcance lançados pela Coreia do Norte ou Irá é limitada”.

O Departamento de Defesa já vinha estudando medidas militares há mais de 1 mês.

Fonte: CNN News