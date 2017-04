Cotação do dólar cai para ¥109 por causa de medidas de Trump

A taxa de câmbio do Dólar/Iene na bolsa de Nova Iorque caiu abaixo de ¥109, atingindo a maior baixa em 5 meses. Em alguns momentos, o valor chegou na casa dos ¥108.

Acredita-se que essa oscilação aconteceu devido o discurso sobre a valorização do dólar feito pelo presidente Trump e às medidas incertas da Coreia do Norte, que informou aos repórteres estrangeiros sobre um evento importante que aconteceria na quinta-feira.

Após o discurso de Trump, os rendimentos dos títulos de 10 anos do governo dos EUA caíram subitamente (alta nos preços), e por alguns momentos, teve uma baixa de 2.23%. O aumento do risco geopolítico da Coreia do Norte e da Síria elevaram os riscos de investimento.

No mercado de ações dos EUA, a média industrial da Dow Jones está em queda. Na quarta-feira, o dia terminou em $20.591.86, $59.44 mais barato (0.3%). As ações financeiras enfraqueceram depois da queda dos juros americanos.

Fonte: Nikkei News