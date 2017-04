Coreia do Norte ameaça EUA e Japão: “Estamos preparados para afundar o Japão e atacar os EUA”

Na noite do dia 21, o porta-voz do Comitê da Paz do Pacífico da Ásia, da Coreia do Norte, anunciou que “o Norte, que possui tudo desde bombas de hidrogênio a mísseis intercontinentais, está preparado para lidar com qualquer provocação dos EUA”.

Além disso, a Coreia do Norte ameaçou diretamente os EUA e o Japão. “Para nossas forças inimigas, que visam nossas regiões mais importantes. Mesmo se Coreia do Sul virar cinzas, o arquipélago japonês afundar e uma chuva de mísseis cair sobre o território americano, todos devem estar preparados”, disse o porta-voz.

Treinamento em conjunto entre o porta-aviões americano e a Marinha japonesa

O porta-aviões de propulsão nuclear SS Carl Vinson do exército americano, que está atravessando o Pacífico em direção às águas costeiras da Coreia do Norte, e navios de escolta das Forças de Autodefesa Marítima do Japão iniciaram um treinamento em conjunto nas águas do Pacífico neste domingo (23).

Segundo responsáveis do governo, 3 cruzadores e bombardeiros do porta-aviões se encontraram com os navios de escolta “Ashigara” e “Samidare” do Japão na manhã do dia 23. O treinamento durará por alguns dias e, atualmente, os navios estão atravessando o Mar da China Oriental e indo para o norte. Espera-se que realizem treinamentos de comunicação enquanto realizam diversas formações militares.

Este treinamento será realizado com o objetivo de impor mais pressão sobre a Coreia do Norte. Além disso, também há o objetivo de melhorar as habilidades táticas entre os EUA e o Japão e suavizar os conflitos militares entre os dois países.

No dia 08 deste mês, a marinha americana declarou que estava posicionando o porta-aviões de propulsão nuclear USS Carl Vinson e sua frota naval nas proximidades da Península coreana.

Contudo, de acordo com o New York Times, o porta-aviões nuclear Carl Vinson e mais outros 3 navios de guerra estavam navegando na direção oposta.

Segundo a ANN News, o Carl Vinson havia saído de Singapura em 8 deste mês e foi em direção ao Oceano Índico para exercícios militares em conjunto com a Marinha Australiana, ao invés de se direcionar para a Península Coreana.

Coreia do Norte afirma que consegue afundar o porta-aviões com um ataque

Na edição do dia 23 do “Rodo Shimbun”, jornal norte-coreano, foi publicado um editorial sobre o 85º Aniversário de Fundação do Exército Popular da Coreia do Norte, que acontecerá no dia 25 deste mês.

Nessa publicação, havia expressões que comparavam o porta-aviões com um “animal gordo”. Além disso, o jornal afirmou que “o Exército Popular da Coreia do Norte está preparado para afundar o porta-aviões com um ataque”.

Fonte: Asahi Shimbun, NHK News e ANN News