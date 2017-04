Comentário ofensivo de Ministro japonês viraliza na internet

Após o Ministro para a Reconstrução, Masahiro Imamura, ter cometido outra gafe ao ter comentado: “Ainda bem que o Grande Desastre do Terremoto em 2011 aconteceu em Tohoku. Se fosse em Tóquio ia ser muito pior“, a Internet reagiu e criou a hashtag “Ainda bem que foi em Tohoku” (#東北でよかった – Tohoku de yokatta), que mostra o orgulho das pessoas que nascerem em Tohoku sentem pela região e suas belezas e atrativos.

O ministro Imamura realizou esse comentário ofensivo na terça-feira (25) e criou muitas reações no Twitter. Contudo, na quarta-feira, a rede social foi bombardeada de tweets com a hashtag citada acima.

Em várias publicações, os internautas comentavam as belezas de Tohoku ou a triste história do desastre natural que devastou a região, mas terminavam com “ainda bem que nasci em Tohoku“.

“O arroz, o saquê, a água e até o ar de Tohoku são gostosos! As pessoas ao redor são gentis. Sinto-me feliz em ter nascido em Tohoku”, comentou um internauta. “Desde que eu nasci sempre vivi em Miyagi. Perdi alguns amigos por causa do terremoto, meu avô ainda está desaparecido e ainda há muitas desgraças vindo por aí, mas ainda bem que nasci em Tohoku”, comentou outro. Muitos dos comentários vieram acompanhados com paisagens e fotos dos pontos turísticos e outros da região.

Além disso, pessoas de todas as regiões do Japão começaram a apoiar o movimento. “Quando eu vi a tag eu fiquei assustada, mas percebi que há vários tweets incríveis. Nunca fui a Tohoku, mas agora penso em visitar a região.”, comentou uma internauta. “Sempre pensava que era um lugar de decepções, mas quando vi a tag encontrei uma região cheia de lugares surpreendentes. As pessoas de Tohoku são incríveis. Desejo visitar”, disse um homem.

Em relação a essas postagens, o prefeito Jin Sato do bairro de Minamisanriku (Miyagi), um dos lugares mais devastados pelo terremoto de 2011, comentou: “O comentário do ministro foi um infortúnio, mas já se passaram 6 anos desde o desastre natural e as más impressões do desastre estão ficando cada vez mais fracas. Realmente sinto-me lisonjeado e tranquilizado pelas pessoas terem enviado mensagens de apoio e se lembrado da região”.

Novo Ministro para a Reconstrução foi nomeado

Após o ex-ministro Imamura ter renunciado ao cargo, o primeiro-ministro Shinzo Abe nomeou Yoshino Masayoshi do Partido Liberal Democrático como o sétimo Ministro para a Reconstrução. Abe pediu desculpas pelas reações exageradas de Imamura. “A responsabilidade está toda em mim por tê-lo nomeado”, disse Abe.

Abe falou que abordaria a reconstrução das áreas afetadas com toda a força e trabalharia para recuperar a confiança. Em uma coletiva de imprensa, o novo ministro declarou que sente toda o peso da responsabilidade do cargo.

Fonte: NHK News