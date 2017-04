Alertas de deslizamento e inundação em consequência da tempestade

Por conta da baixa pressão do ar e as linhas de instabilidade, o que provoca ventania, chuva intensa, raios e tornados, a parte leste do arquipélago está sob vigilância.

A Agência de Meteorologia do Japão (JMA) informou nesta manhã que esse tempo úmido e quente tem provocado tempestades em boa parte do país, em uma ampla área, da província de Shizuoka às demais do norte.

Às 8h00 desta terça-feira (18), ventos fortíssimos foram registrados em Setana-cho (Hokkaido), de 31,3 metros, em Izu Oshima (Tóquio) de 27,9 metros e de 25,9 metros em Choshi (Chiba). A média nas regiões de Kanto e no norte é de ventos que chegam a 35 metros.

Riscos de deslizamento

Na província de Shizuoka há locais que receberam nas últimas 24 horas cerca de 250 mm de chuva. Isso aumenta as possibilidades de deslizamentos e desde a noite de segunda-feira (17) as cidades estão em estado de vigilância.

Em Hamamatsu (Shizuoka) houve deslizamento e moradores de 4 residências foram direcionados para o abrigo.

As cidades de Shimoda e Izu Minami estão sob alerta de deslizamento. Algumas localidades de Shimoda receberam orientação para evacuação pelo risco de deslizamento.

A JMA solicita à população para ficar atenta aos avisos das municipalidades.

Riscos de enchente e inundação

As áreas cobertas por essas nuvens de tempestade estão recebendo ventania, chuva intensa, além da possibilidade de raios e granizo. Nas regiões costeiras, o alerta é para a população não se aproximar do mar bravo.

Além disso, por conta da chuva intensa, nas regiões mais baixas há riscos de enchente ou inundação, informou a JMA.

Temperatura de verão

Segundo a AMJ, as temperaturas irão subir. Na região Kanto a estimativa para a máxima é que ultrapasse 30 graus centígrados para Maebashi (Gunma) e Kumagaya (Saitama). A sensação é de estar no pico do verão e a AMJ chama à atenção para evitar a hipertermia.

Fontes: FNN e NHK Imagem: NHK