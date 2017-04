Agência de viagens abre falência e dá calote em milhares de pessoas

Desde a semana passada, uma notícia está repercutindo fortemente na mídia do Japão. Trata-se de uma agência de viagens que deu o calote em milhares de clientes.

A agência de viagens Terumi Club, que oferecia preços absurdamente baratos em pacotes turísticos, abriu falência no dia 27/Mar, e o pedido foi atendido pelo Tribunal de Tóquio no mesmo dia. Os procedimentos estão sendo realizados até o momento atual.

Segundo o Tokyo Shoko Research, este é o quarto maior caso de falência de uma grande agência de viagens. A previsão de dívidas é de ¥15.1 bilhões e se acredita que cerca de 90 mil pessoas (36 mil pacotes) sejam afetadas.

De acordo com a empresa, não foi possível preparar os tours dos clientes que já haviam pagado. Ao total, foram 90 mil clientes (¥9.9 bilhões) que foram afetados devido a isso. A empresa começou a utilizar um sistema de “seguro” para realizar os procedimentos de devolução de dinheiro, porém alegou que só conseguiria devolver ¥1.2 milhões para os clientes.

De acordo com o Ministério do Turismo, alguns clientes que estavam em tours internacionais tiveram alguns problemas, já que tiveram que pagar o hotel novamente porque a Terumi Club não os havia acertado para os clientes. “Fui obrigado a pagar novamente meu hotel, sendo que já havia pagado através do Terumi Club”, disseram 3 turistas ao Consulado-Geral do Japão no Havaí

Fora isso, aproximadamente 2500 pessoas que compraram passagens com a empresa estão no exterior atualmente e estão enfrentando problemas parecidos. Há alguns casos extremos de pessoas que não receberam as passagens de volta.

Em uma comitiva de imprensa realizada em Tóquio, a presidente Chikako Yamada falou: “Peço minhas sinceras desculpas por ter causado grandes transtornos a todos”. A presidente também aconselhou os clientes a cancelarem os tours adquiridos na empresa, porque há o perigo do pagamento às empresas aéreas e hotéis não ter sido realizado.

Terumi Club

Segundo o Tokyo Shoko Research, a Terumi Club foi fundada em 1998 pela presidente Yamada. Começando pelo Havaí, a empresa expandiu seus pacotes turísticos ao exterior extremamente baratos para Guam, Saipan, Coreia do Sul, Taiwan e outros. A empresa aumentava sua popularidade através de transações feitas pela Internet.

Em Setembro de 2016, embora a empresa tenha arrecadado aproximadamente ¥19.6 bilhões em vendas, devido à concorrência excessiva, o lucro da empresa diminui amplamente.

Uma filial da empresa construída no Havaí e a expansão de locais de negócio da empresa gerou encargos financeiros. A empresa começou a realizar campanhas de pagamento à vista para cobrir a má receita, mas essa medida não melhorou a má gestão, e a empresa pediu falência.

Fonte: Huffingtopn Post, NHK News e Asahi Shimbun